Горняк22: Строительство трассы от Абакана до Бийска начнется в 2025 году

Ремонт дороги. Трасса. Разметка Фото: Виталий Барабаш

О транспортном коридоре «Абакан-Бийск» говорят давно, однако один регион не в силах потянуть такое масштабное строительство. Стоимость проекта сейчас оцениваются в 49-50 млрд рублей

В 2025 году начнется строительство автомобильной трассы Абакан-Бийск. До этого, в период с 2022 по 2024 годы, будет разрабатываться проект строительства данного участка, сообщает «Вашгород».

До ноября 2021 года в правительстве будут готовить проект обоснования инвестиций.

На строительство трассы 182,5 км ориентировочно понадобится более 40 млрд рублей. Некоторые участки дороги будут проходить по труднодоступной горной местности: лесам, тайге и перевалам. Помимо дороги, будут построены ещё 14 «искусственных сооружений» – мостов и путепроводов.

Для правительства Кузбасса эта дорога очень важна, потому что от неё появляются дополнительные выходы в Республики Хакасия и Тыва, а также Красноярский и Алтайский края. А оттуда — в другие страны.

Ранее сообщалось, что Мишустин выделил более 130 млн рублей на строительство дороги Абакан – Бийск.

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