Горняк22: Прямая линия с губернатором Алтая пройдет 9 сентября

Олег Хорохордин Фото: altai-republic.ru

Проводить мероприятия такого формата губернаторам во время своей прямой линии посоветовал президент России Владимир Путин

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проведет прямую линию с жителями региона 9 сентября, сообщает телеграм-канал «Алтай-болтай».

Глава региона ранее заявил, что решил последовать совету президента и провести прямую линию с население. О дате и времени он обещал сообщить отдельно.

Ранее сообщалось, что Томенко осенью также проведет прямую линию с жителям Алтайского края. Сейчас идет работа над форматом мероприятия. Вероятнее всего, прямая линия пройдет после масштабных парламентских выборов, которые состоятся в сентябре.

Проводить прямые линии с жителями регионов губернаторам 30 июня посоветовал президент Владимир Путин, который практикует такой формат в течение многих лет. По мнению главы государства, общение с гражданами и ответы им на прямые вопросы всегда полезны.

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