Горняк22: День знаний 2021: история, традиции, поздравления первоклассникам

1 сентября. День знаний. Колокольчик Фото: pixabay.com

1 сентября – особенный день для детей и родителей. Рассказываем об истории и традициях этого праздника, а также делимся подборкой трогательных поздравлений первоклашкам

История Дня знаний

День знаний появился в советское время. Начинать учебный год 1 сентября стали в 1935 году, когда Совнарком принял соответствующее постановление. Об этом сообщает портал calend.ru.

Официально же 1 сентября Днем знаний утвердили и объявили его всенародным лишь в 1984 году. С того времени уроки в этот день многие школы не проводят, исключение – праздничные занятия.

Традиции Дня знаний

По традиции 1 сентября во всех школах страны проводятся торжественные линейки. В этот день для первоклассников устраивают особенные занятия, в которые входят игры и конкурсы. Это помогает ученикам и классному руководителю поближе познакомиться и немного привыкнуть друг к другу.

По обычаю, 1 сентября дети дарят своим классным руководителям цветы и сладкие подарки. Но в последнее время эту традицию совершенствуют. Вместо букетов от каждого ребенка родители покупают подарок от всего класса.

Поздравления первоклассникам с Днем знаний

Милые первоклассники, сегодня вы делаете первые шаги в огромный мир знаний! Пускай это «путешествие» будет для вас увлекательным, познавательным и красочным! Желаю вам не только обучиться новому, но и обрести хороших, верных друзей! В добрый путь, ребята! Удачи и успехов вам!

Дорогие первоклассники, пусть День знаний станет для вас светлым и радостным праздником. Желаем вам радостной и веселой школьной жизни, хороших отметок, стремления к знаниям и новым открытиям. Пусть первый ваш учебный год станет успешным, ярким и интересным.

Поздравляю с Днем знаний! Желаю хороших оценок, нетрудных заданий, забавных и добрых соседей по парте, справедливых и не очень строгих учителей, занятных предметов, ярких событий и, самое главное, новых открытий!

Дорогие первоклассники, поздравляем вас с первым в вашей жизни Днем знаний! Сегодня перед вами открывается новая страничка жизни – школьная пора. Пусть она будет наполнена яркими впечатлениями, полезными знаниями, удивительными открытиями. Желаем вам терпения, здоровья, сил и энергии!

Сегодня важный день для первоклассников, первый и самый ответственный день знаний. Я хочу поздравить и пожелать никогда не сдаваться, расти над собой, познавать этот мир, узнавать новое и стремиться к знаниям!

1 сентября. День знаний. Школа Фото: pixabay.com

Ранее «Толк» рассказывал, что можно подарить учителям 1 сентября, на День знаний, вместо цветов и конфет.

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ТОЛК