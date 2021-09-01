Горняк22: Руководство алтайского педуниверситета прокомментировало «разруху» в общежитии

Алтайский государственный педагогический университет Фото: old.altspu.ru

Ранее студенты педагогического вуза в соцсетях опубликовали фотографии из общежития, пожаловавшись на непригодные условия для проживания

Ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко прокомментировала жалобы студентов на «разруху» в общежитиях вуза. Руководитель рассказала «Толку», что в помещениях, фото которых появились в конце августа в соцсетях, действительно идет масштабный ремонт, который вряд ли завершат к началу учебного процесса. Подрядная организация должна была сдать работу еще 30 августа, но не уложилась в установленные сроки.

Затянулся масштабный капремонт

Как отметила ректор вуза, ремонтные работы в общежитии начались в начале июля. Раньше строители не могли зайти на объект, так как здесь еще проживали студенты.

«Понятно, что наличие строительных материалов и мусора доставляет неудобства. Но вы же сами, наверное, делали ремонт и понимаете, что, во-первых, не всегда удается уложиться в сроки, а во-вторых, это неизбежный дискомфорт», – пояснила Лазаренко.

Также в вузе уточнили, что в этом году за счет федерального бюджета капитально будут отремонтированы четыре здания общежитий 1964, 1972, 1976 и 1981 годов постройки.

«Ранее капремонт в общежитиях АлтГПУ не проводился. Выполнялись лишь текущие работы в случае необходимости. Из федерального бюджета в 2019 году на эти цели было выделено 180 млн рублей, одну треть довели в 2020 году, две трети – в 2021 году. На эти средства капитально отремонтированы коридоры, санузлы, полностью меняется электропроводка, освещение. Также модернизирована система контроля доступа в университет и противопожарной безопасности. Частично обновлена мебель», – пояснили в ректорате педуниверситета.

Ирина Лазаренко добавила, что при самом позитивном стечении обстоятельств все работы будут завершены к 12 сентября.

Погорячилась?

Напомним, 28 августа одна из студенток вуза, Ангелина, прислала в паблик barnaul.insta снимки разрухи в общежитии АлтГПУ. Девушка написала, что в комнатах «полный бардак, как после бомбежки», а в коридорах – строительный мусор и пыль.

Студентка сообщила, что условия для проживания, по сути, не созданы, зато деньги за общежитие потребовали сразу за пять месяцев вперед. В комментариях ее поддержали и другие ребята, заселившиеся в это же общежитие.

Позже девушка связалась с «Толком» и сообщила, что опубликованная информация не в полной мере соответствует действительности: на снимках, помимо коридоров, были также комнаты студенток, в которых они по своей инициативе решили сделать ремонт.

«В комнате, которая на фото, мы сами ободрали обои. Такого ужаса на момент вселения не было. А ремонт проводится в коридорах», – написала студентка и выслала в подтверждение скриншоты своей переписки с пабликом, который первым распространил ее снимки.

Ангелина также принесла публичные извинения перед вузом за невольное искажение информации.

При этом другие студенты АлтГПУ рассказали, что в комнатах им поневоле приходится делать ремонт, так как там попросту неприятно находиться. А подрядчик, которого нанял вуз, по контракту не обязан наводить порядок в жилых помещениях.

ТОЛК