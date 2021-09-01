Горняк22: Не для безделья и прокрастинации. Астрологический прогноз на 1 сентября

Мел. Надпись. Классная доска Фото: Pixabay

Девы могут неожиданно проявить свои темные черты, Скорпионы получат от звезд подарки, а Водолеи будут легко находить общий язык с другими людьми

Гороскоп для Овна на 1 сентября

Первый день осени станет днем крутых перемен. Контролировать события будет сложно. Если все-таки хотите попытаться это сделать, нужно воспользоваться сильными качествами характера, пишет dailyhoro.ru.

25 августа, 23:16

Астрологи рассказали, как знакам зодиака нужно восстанавливать силы

Водолеям для восполнения сил стоит попробовать волонтерство, а Рыбам, чтобы восполнить энергию нужно заняться творчеством

Гороскоп для Тельца на 1 сентября

Астрологи рекомендуют выждать удобный момент, а не лезть на рожон. Нежелательно давать необдуманные обещания и транжирить деньги.

Гороскоп для Близнецов на 1 сентября

У Близнецов пришло время активных действий на любовном фронте. Астрологи советуют им доверять интуиции. День знаний не подходит для уединения и прокрастинации. Днем надо хорошо поработать, а вечером можно развлечься.

Гороскоп для Рака на 1 сентября

Астрологи советуют заняться накопившимися общими вопросами: поднять авторитет, учиться, готовить новые проекты. Это будет не лучший день для покупок.

Гороскоп для Льва на 1 сентября

Токсичных людей и недоброжелателей астрологи советуют избегать. Они могут нанести удар неожиданно. На работе нужно быть максимально вежливым, а дома – приятным и заботливым.

24 августа, 10:22

Календарь благоприятных дней для ухода за комнатными растениями на сентябрь 2021

Сентябрь – месяц, во время которого опытные цветоводы начинают готовить свои комнатные растения к зиме. Эксперты советуют прислушаться к звездам, чтобы использовать энергию Луны во благо

Гороскоп для Девы на 1 сентября

В этот день звезды могут вызвать к жизни темные черты характера. Подходящий день для уединения.

Гороскоп для Весов на 1 сентября

Ко многим Весам придет успех в любви. Время быть инициативными и браться за сложные дела. В деловой и финансовой сферах 1 сентября – очень стабильный день.

Гороскоп для Скорпиона на 1 сентября

Звезды пришлют подарки – сильные память и внимательность. Однако взамен они заберут мотивацию. Важно не отлынивать от работы и заняться финансовой сферой – закрытием долгов или шопингом.

Гороскоп для Стрельца на 1 сентября

В жизнь Стрельцов могут ворваться сомнения. Им важно помнить о собственных интересах. Хвастаться своей удачей и большими возможностями не стоит.

Гороскоп для Козерога на 1 сентября

Астрологи советуют не проявлять жадность и скупость. Лучше быть альтруистом: помогать близким и не упускать возможности показать свое отношение.

Гороскоп для Водолея на 1 сентября

Водолеи будут легко находить общий язык с окружающими. День знаний – время перемен, позитивных эмоций и большого счастья.

Гороскоп для Рыб на 1 сентября

Астрологи советуют избегать авантюр и новых начинаний. 1 сентября подойдет для спокойной, размеренной работы и домашних забот.

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