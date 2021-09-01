Горняк22: В Барнауле ночью водитель разбил чужую BMW и скрылся с места ДТП

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения – у него сильна разбита передняя часть

Ночью 31 августа на пересечении улиц Георгия Исакова и Северо-Западной в Барнауле произошло ДТП с участием автомобиля BMW, сообщает «Инцидент Барнаул».

Предварительно известно, что водитель авто перелетел через трамвайные пути и приземлился на дорогу. При этом транспортное средство сильно повреждено. Водитель и пассажиры – парень и девушка – покинули место ДТП.

Сотрудники полиции нашли собственника автомобиля. Однако он, по данным источника, заявил, что знает того, кто был за рулем автомобиля, но сообщать эту информацию правоохранителям не будет.

В ГИБДД по городу уточнили, что неустановленный водитель на BMW Х 5 наехал на препятствие и покинул место ДТП. Теперь правоохранители ищут очевидцев аварии.

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