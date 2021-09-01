Горняк22: 50 млн рублей украли у 23-летнего студента в Новосибирске

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

В бизнес-центре, около которого произошел грабеж, ответили, что слышали о происшествии на парковке, но подробностей не знают

В Новосибирске возле бизнес-центра «Антарес» неизвестные украли у 23-летнего томского студента сумку с 50 млн рублей, сообщает «НГС».

Стало известно, что мужчина припарковал свой автомобиль Renault на ул. Коммунистической, 6, когда к нему подошли двое неизвестных. Они прыснули в лицо потерпевшему газ из газового баллончика, вытащили из авто сумку с деньгами и скрылись на Toyota.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере, совершенный организованной группой).

Ранее барнаулец украл электросамокат кикшеринга с GPS-маячком. Инцидент произошел 21 августа – 36-летний горожанин взял устройство у ТРЦ «Пионер».

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