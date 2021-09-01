Горняк22: Два человека погибли в ДТП с Lexus на мосту в Новосибирске

ДТП в Новосибирске Фото: vk.com/act54

В настоящее время в полиции устанавливают личности пострадавших и выясняют все обстоятельства случившегося смертельного ДТП

31 августа на Бугринском мосту в Новосибирске два человека погибли в ДТП с Lexus GS300, который врезался в дерево, сообщает «НГС».

Стало известно, что 20-летний водитель Lexus ехал по мосту в сторону улицы Ватутина. В какой-то момент он потерял управление, машина съехала с дороги, перевернулась и врезалась в дерево.

В результате аварии два пассажира авто погибли, водитель и еще два пассажира получили тяжелые травмы и находятся в больнице.

Ранее в Барнауле автобус сбил ребенка на электросамокате. Ребенка с травмами доставили в больницу.

ТОЛК