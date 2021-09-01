Горняк22: Более 80 человек эвакуировали из-за пожара в барнаульской многоэтажке
Пожар. МЧС Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось чуть более получаса. Предварительная причина возгорания – нарушение правил монтажа электрооборудования
Серьезный пожар произошел ночью в доме на улице Весенней в Барнауле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Когда на место прибыли спасатели, в квартире на втором этаже горели вещи на площади 40 «квадратов». В квартире в момент ЧП никого не было.
Из-за задымления в подъезде спасателям пришлось срочно эвакуировать людей. Так, по лестничным маршам и по автолестнице на улицу вывели 83 человека, в том числе 18 детей. По словам пожарных, люди начали паниковать. Однако никто из них не пострадал.
В тушении принимали участие 14 единиц техники и 41 человек личного состава.
Всего с начала года в Алтайском крае зарегистрировано 1969 пожаров в жилом секторе.
Ранее сообщалось, что более 200 «квадратов» выгорело при пожаре в производственном здании в Барнауле.