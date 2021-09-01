Горняк22: В Екатеринбурге сотни недоставленных посылок выбросили на свалку

Посылки Фото: pixabay.com

По словам таможенников, посылки почти год назад вывезли из Узбекистана. На них указана дата отправления — ноябрь-декабрь 2020 года

28 августа в Екатеринбурге десятки мешков с посылками выкинули на помойку, сообщает E1.ru.

По словам очевидцев, мешки начали привозить с утра. Люди начали их открывать и обнаружили недоставленные посылки.

«Я в семь-восемь вечера там лежало огромное количество уже вскрытых посылок. За день их раздербанили все кому не лень. По-моему, это были мешки «Почты России», – рассказала местная жительница.

В «Почте России» заявили, что найденные на свалке посылки были привезены в России не через почту.

«Посылки не проходили таможенный контроль и не были отслеживаемыми. Их доставляли другие транспортные компании. Все найденные упаковки отправят в Уральское таможенное управление», – подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве выяснили, что мешки с посылками отправили из Китая в Узбекистан, после этого они должны были отправиться к получателям в российские регионы.

Ранее в Барнауле получатели посылок пожаловались на задержки в сортировочных центрах. Жители города с недельной задержкой получали свои отправления.

ТОЛК