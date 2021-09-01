Горняк22: Mash: мужчина погиб после падения из автомобиля алтайского предпринимателя
Полиция Фото: pixabay.com
Сейчас предприниматель, который был за рулем авто, задержан. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося
38-летний мужчина умер после падения из автомобиля председателя совета предпринимателей при главе Баевского района Ивана Гладкова, сообщает Mash Siberia.
Предварительно известно, что владелец магазинов и гостиницы в Баевском районе 28 августа выпивал вместе со знакомым. После этого они поехали на охоту. Однако по дороге товарищ выпал из машины и от полученных травм скончался.
Известно, что отец погибшего работает на предпринимателя.
По данным издания, сейчас Гладкова задержали, выясняются все обстоятельства трагедии.
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