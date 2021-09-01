Горняк22: УАЗ с подростками опрокинулся на алтайской трассе
ДТП Фото: ГУ МВД по Республике Алтай
Подростки сели за руль автомобиля и поехали из села. Однако юный водитель не справился с управлением, и машина перевернулась
Вечером 28 августа возле села Шебалино в Республике Алтай опрокинулся УАЗ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Предварительно установлено, что за рулем автомобиля находился 15-летний подросток. Двигаясь в сторону урочища Кулбушта, он не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся. В больницу попал 15-летний пассажир авто.
По факту ДТП проводится административное расследование. Полицейские выясняют, как ребенок оказался за рулем автомобиля.
Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик пострадал в массовом ДТП в Республике Алтай.