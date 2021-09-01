Горняк22: Россиянка два года пытается наказать мужа, который избил её и выкинул с балкона

Полиция Фото: pixabay.com

По словам пострадавшей женщины, бывший муж заявил, что она сама выпала, и предлагал ей 6 млн за признание случившегося несчастным случаем

Жительница Екатеринбурга около двух лет добивается наказания для бывшего супруга, который избил ее и выкинул с четвертого этажа, сообщает E1.RU.

Все произошло 27 декабря 2018 года. На тот момент прошло всего четыре месяца со свадьбы пары.

«Это была бытовая ссора на почве взаимной ревности. Я хотела уйти из дома, но он не дал мне это сделать. Он избивал меня около шести часов, вырвал волосы и выбил зубы. Много раз душил», – рассказала потерпевшая.

По ее словам, мужчина был агрессивным и до бракосочетания. Они встречались 3,5 года, и он часто поднимал на нее руку, но женщина любила его и всегда прощала.

Женщина заявила, что бывший муж 40 минут держал ее на балконе, а потом, когда она пообещала все рассказать его родителям, вытолкнул ее через перила. При падении с балкона пострадавшая сломала таз, лодыжки, все ребра и пятки. Ей пришлось снова учиться ходить.

«Полиция ко мне в больницу ни разу не приходила. Опросили мою сестру. По их словам, я была в стрессовом состоянии. Уголовное дело возбудили только после четырех отказов», – призналась она.

Следователи возбудили уголовно дело о покушении на убийство, но бывший муж все еще находится на свободе. Он приходил к женщине в больницу и просил вернуться. В региональном следкоме заявили, что собрали доказательства для предъявления обвинения.

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