Горняк22: В российском парке ребенку оторвало часть пальца на горке

Детская площадка Фото: pixabay.com

Горку, на которой произошел инцидент, демонтировали, остальные горки от этого же производителя огородили сигнальной лентой

В Нижнем Новгороде в парке «Швейцария» ребенок лишился части пальца во время катания на горке, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что первую помощь пострадавшему оказали врачи скорой помощи, после этого ребенка госпитализировали. В больнице ногтевую фалангу пальца восстановить не смогли.

Глава города Юрий Шалабаев потребовал изучить ситуацию и распорядился сделать все возможное, чтобы исключить повторение подобных случаев. Мэрия также окажет помощь семье ребенка.

Следователи начали доследственную проверку. Дело на контроль взяла и прокуратура.

Ранее «Толк» сообщал, что люди на полчаса застряли вниз головой на неисправной карусели. В администрации парка подчеркнули, что все аттракционы находятся в исправном состоянии.

ТОЛК