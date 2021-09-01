Горняк22: В российском парке ребенку оторвало часть пальца на горке
Детская площадка Фото: pixabay.com
Горку, на которой произошел инцидент, демонтировали, остальные горки от этого же производителя огородили сигнальной лентой
В Нижнем Новгороде в парке «Швейцария» ребенок лишился части пальца во время катания на горке, сообщает пресс-служба регионального следкома.
Стало известно, что первую помощь пострадавшему оказали врачи скорой помощи, после этого ребенка госпитализировали. В больнице ногтевую фалангу пальца восстановить не смогли.
Глава города Юрий Шалабаев потребовал изучить ситуацию и распорядился сделать все возможное, чтобы исключить повторение подобных случаев. Мэрия также окажет помощь семье ребенка.
Следователи начали доследственную проверку. Дело на контроль взяла и прокуратура.
Ранее «Толк» сообщал, что люди на полчаса застряли вниз головой на неисправной карусели. В администрации парка подчеркнули, что все аттракционы находятся в исправном состоянии.