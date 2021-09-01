Горняк22: Сибиряк из ревности попытался сжечь бывшую супругу

Скорая помощь Фото: pixabay.com

В настоящее время мужчину заключили под стражу. Следователи уже предъявили ему обвинение в совершении данного преступления

В Ширинском районе Хакасии 43-летний местный житель облил бывшую жену горючей жидкостью и поджег, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что 26 августа в полицию поступило сообщение, что в районную больницу привезли женщину с термическими ожогами 50 процентов тела. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство) и задержали бывшего мужа потерпевшей.

По данным следствия, потерпевшая и обвиняемый не жили вместе 13 лет, но мужчина часто приходил к женщине, чтобы помочь в быту. В день ЧП обвиняемый в очередной раз пришел помочь по хозяйству. В это же время к женщине пришел ее знакомый. Вместе они начали пить алкоголь.

В какой-то момент между ними возникла ссора. Мужчина приревновал женщину к гостю, вылил на нее горючую жидкость и с помощью зажигалки поджег ее одежду. Спас потерпевшую ее сын, который затушил огонь и вызвал скорую помощь.

Ранее под Новосибирском девушка убила мать и сожгла тело в бане. На допросах подозреваемая признала свою вину.

ТОЛК