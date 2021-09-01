Горняк22: Опубликовано видео задержания участников дерзкого ограбления барнаульского ТЦ

Полиция. Задержание Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

На кадрах видно, что некоторые подозреваемые пытались сбежать, однако были задержаны силовиками. Квартиру одного из налетчиков пришлось взламывать

Полицейские задержали всех четырех подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в барнаульском ТЦ «Лето», сообщает пресс-служба МВД по краю. Трое из них были задержаны в Омской области, где они проживали, четвертый – из Новосибирска. Все ранее привлекались к уголовной ответственности.

Предварительно известно, что в ночь на 9 июля четверо мужчин прорезали дыру в стене ТЦ, проникли в парикмахерскую, а потом проломили стены в ювелирном магазине. С собой они забрали более 500 золотых изделий и 500 серебряных на общую сумму более 4 млн рублей.

Полицейские установили, что после кражи налетчики сразу покинули Барнаул – уехали в Новосибирск на такси, а затем в Омскую область.

Во время обыска у них изъяли ювелирные изделия, деньги, два ноутбука и легковой автомобиль. Остальное они успели продать.

Сейчас полицейские проверяют их причастности к аналогичным преступлениям. Все четверо заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что один из молодых людей ранее был судим за кражи и изнасилование, трое других привлекались за грабежи, разбой, торговлю наркотиками и угон автомобилей.

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