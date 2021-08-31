Горняк22: Звезда сериалов «Кухня» и «Воронины» умер на сцене во время спектакля

Память. Свечи Фото: pexels.com

Диланян – уроженец Еревана, окончил ВГИК. Работал на телевидении, в том чсиле на МГТРК «МИР». Режиссером Армянского театра был назначен в 2004 году

Актер и режиссер Московского армянского театра Артур Диланян умер на сцене во время спектакля. Об этом 30 августа сообщает страница площадки в соцсети «ВКонтакте».

Причиной смерти стала остановка сердца.

Коллеги опубликовали кадр, который был сделан «за секунду» до смерти артиста – на нем Диланян сидит на подмостках на стуле с гитарой в руках.

Кадр с артистом, сделанный «за секунду» до гибели Фото: Армянский Театр/»ВКонтакте»

О месте и дате прощания пока не сообщается.

Диланяну было 59 лет, до своего юбилея он не дожил всего 10 дней. Актер сыграл в таких популярных сериалах, как «Воронины», «Кухня», «Последний из Магикян».

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