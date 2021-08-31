Горняк22: Главврача Диагностического центра Алтайского края назначат в сентябре
Диагностический центр Фото: Анна Меньшикова
По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, отбор кандидатов на вакантное место должны завершить до середины месяца
В Алтайском крае пройдет конкурс на замещение должности главного врача Диагностического центра. Об этом на аппаратном совещании в правительстве региона 30 августа сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов.
Отбор кандидатов пройдет с 1 по 14 сентября. Оценивать их будет конкурсная комиссия, в которую вошли представители общественных организаций регион края.
«Кандидатам предстоит не только подать заявку на участие, но и предложить свою концепцию развития медицинского учреждения на три года», – отмечает телеграм-канал правительства.
Медцентр остался без руководителя с 1 июня, когда эту должность покинула Оксана Лексенкова. Ранее пост прочили замминистрам здравоохранения региона Наталье Белоцкой и Владимиру Лещенко.