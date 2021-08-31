Горняк22: В Москве умер актёр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Алексей Лагутин Фото: кадр из фильма "Граф Нулин"
В последние годы актёр работал в Одинцовском Центре развития культуры, был телеведущим, а также снимался в кино и играл в театре
29 августа в Москве скончался 50-летний актёр и телеведущий Алексей Лагутин. Об этом сообщили на сайте Одинцовского округа Московской области
«К любому делу Алексей Лагутин подходил творчески, превращая его в запоминающееся событие, которое дарит людям тепло и радость. Администрация выражают соболезнование родным и близким», – написали они.
В некрологе уточнили, что причиной смерти артиста стала тяжелая болезнь.
Алексей Лагутин родился 4 августа 1971 года. Актёр играл в театре и в кино. Он снялся в таких сериалах, как «Райский уголок» и «Мир! Дружба! Жвачка!». Кроме того, мужчина работал телеведущим на телеканале «Одинцово».
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