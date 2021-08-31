Горняк22: В Сети предположительно появилось новое фото писателя Виктора Пелевина

Предполагаемое фото Пелевина Фото: скриншот The Blueprint

Автора культовых романов не видели на публике более 20 лет. Он не пользуется соцсетями и никто не знает его телефонный номер. Все этого породило слухи, что писателя вообще не существует

В Сели опубликовали фото, на котором предположительно изображен российский писатель Виктор Пелевин, сообщает The Blueprint.

По предварительной информации, снимок якобы сделали в 2020 году. Компания, которая занимается биометрией, анонимно проанализировала фото и сравнила кадр со старыми портретами автора. В результате оценки, сходство составило 75%.

Журналист Вадим Смыслов рассказал, что фото ему прислал человек с ником Чекист.

«Внезапно я вспомнил: 2016 год, за четыре дня до предполагаемой смерти Виктор Пелевин выпустил пятнадцатую по счету книгу «Лампа Мафусаила». Но было и второе заглавие – «Крайняя битва чекистов с масонами». Я не знал того, кто решил мне помочь или – еще сильнее запутать», – отметил он.

Виктор Пелевин – один из самых известных современных российских писателей. Он автор романов «Generation «П», «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и многих других. В конце августа этого года вышла его новая книга «Transhumanism Inc».

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