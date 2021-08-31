Горняк22: В Новоалтайске детский сад капитально отремонтируют за 10 млн рублей

Ремонт детского сада в Новоалтайске Фото: altairegion22.ru

На выделенные деньги строители установят систему видеонаблюдения и домофоны, а также отремонтируют подвалы, заменят входные двери и кровлю

В восьмом районе Новоалтайска за 10 млн рублей сделают капитальный ремонт, сообщает официальный сайт региона.

В Минобрнауки Алтайского края отметили, что в дошкольном учреждении установят два дополнительных теневых навеса и мини-стадион, облицуют сайдингом стены овощехранилища, постелят напольное резиновое покрытие. Кроме того проведут песочницы, скамеек, детской горки, карусели и качелей.

В ведомстве подчеркнули, что 2021 году капитальный ремонт идёт в 30 детских садах по всему региону. Для этого из краевого бюджета выделили 280 млн рублей.

Ранее «Толк» сообщал, что на Алтае прокуратура не нашла фактов издевательств над детьми в детсаду. Ведомство провело встречу с родителями воспитанников.

ТОЛК