Горняк22: Полиция предлагает увеличить число камер в Барнауле из-за протестов

Камеры. Дороги Фото: Виталий Барабаш

По оценке МВД, 27 общественных мест города нуждаются в установке оборудования видеонаблюдения, еще 19 устаревших или неработающих камер требуют замены

Возросшие факты протестной активности в Барнауле ставят вопрос о необходимости увеличения числа камер наружного наблюдения, считают в управлении МВД по городу. Об этом говорится в тексте отчета начальника Александра Майдорова о работе в первом полугодии 2021 года, с которым он выступит на сессии гордумы 3 сентября.

В проекте документа говорится, что необходимость расширения сети новых камер и замены устаревших назрела давно, а из-за роста количества фактов протестной активности стала особенно актуальной. Кроме того, город растет, и это тоже требует нового оборудования. А между тем есть сразу ряд причин, по которым решение этого вопроса остается проблематичным.

По данным городского управления, 27 общественных мест города нуждаются в оснащении оборудованием видеонаблюдения, замены требуют 19 устаревших или неработающих камер, в том числе на перекрестках проспекта Ленина с улицами Анатолия, Партизанская, Чкалова, Димитрова.

В отчете объясняется причина их нерабочего состояния в течение уже восьми месяцев: у управления города по делам ГО и ЧС нет возможности заключить контракт на поставку электропитания от генерирующей компании.

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Кроме того, в 2021 году на 400 тыс. – с 1,778 млн до 1,385 млн рублей – сокращено финансирование по краевой госпрограмме «Обеспечение прав граждан и их безопасности» в части развития сегмента «Безопасный город» в Барнауле.

Поэтому в полиции считают нужным «с учетом расширения и застройки города, ввиду нарастания фактов протестной активности» совместно с мэрией выйти к депутатам краевого заксобрания с предложением о допфинансировании на содержание комплекса «Безопасный город».

Вместе с тем, сообщается в отчете, власти города из бюджета выделили 4,5 млн рублей для установки 12 камер систем видеонаблюдения в шести местах массового пребывания граждан:

четыре – в парке Центрального района,

по две – на пешеходной части ул. Мало-Тобольской, в скверах им. Титова и им. Киры Баева,

по одной – на пл. Ветеранов и дома 57 на пр. Ленина.

Изображения с этих камер должны быть выведены на экраны системы управления нарядами полиции УМВД.

Однако до сих пор конкурсные процедуры на монтаж и установку оборудования так и не провели.

«Толк» направил запрос в мэрию с просьбой разъяснить, почему еще не провели торги и когда они состоятся, а также из-за чего у управления ГО и ЧС нет возможности заключить контракт на подключение энергии.

Напомним, первая половина 2021 года действительно выдалась богатой на протесты в Барнауле. В январе прошли крупные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, затем протестовали жители дома на ул. Гущина, во дворе которых собирались построить еще одну многоэтажку.

После этого прошло несколько пикетов против застройки частного сектора и сноса Речного вокзала. Также протестовали против дистанционного обучения, обязательной вакцинации, строительства нового корпуса АлтГУ и т. д. По данным «Толка», подробности некоторых акций в полиции уточняли по видео, размещенных в соцсетях.

ТОЛК