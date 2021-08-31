Горняк22: День ветеринарного работника России 2021: история и традиции

Ветеринар Фото: Фото: pixabay

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все, кто решил посвятить жизнь братьям нашим меньшим, бороться за их здоровье и сделать чуточку счастливее

Какого числа День ветеринарного работника России

День ветеринарного работника России ежегодно отмечается 31 августа. Об этом сообщает портал calend.ru.

История Дня ветеринарного работника России

Появлению праздника поспособствовала Русская православная церковь. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2011 году подписал указ, согласно которому последний день лета считался Православным днем ветеринара. 31 августа выбрали неслучайно, именно в этот день РПЦ вспоминает святых Флора и Лавра, которые считаются покровителями домашнего скота.

В 2014 году праздник сделали государственным и переименовали его в День ветеринарного работника России.

Традиции Дня ветеринарного работника России

Домашние животные. Кошка. Собака Фото: Фото: pixabay.com

31 августа все причастные ко Дню ветеринарного работника России работники клиник, питомников и зоопарков устраивают застолья и поздравляют друг друга.

В этот день также проводятся конференции и семинары, во время которых профессионалы своего дела делятся опытом работы с коллегами.

Отличившимся сотрудникам во время торжественных мероприятий вручают почетные грамоты и благодарственные письма.

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