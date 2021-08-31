Горняк22: Пьяный новосибирец стрелял по прохожим из окна своей квартиры

Место происшествия Фото: СУ СК по Новосибирской области

У мужчины было разрешение на оружие. Прокуратура проверит законность получения подозреваемым документов для легальной покупки охотничьего ружья

В Новосибирске 59-летнего местного жителя подозревают в стрельбе по прохожим, в результате которой пострадали пять человек, сообщает пресс-служба регионального следкома

По данным следствия, 29 августа пьяный подозреваемый из окна своего дома на третьем этаже начал стрелять из охотничьего ружья в прохожих. Пострадали пять человек, двоих из них – мужчину и женщину – госпитализировали.

Подозреваемого задержали. Мужчина сам открыл дверь полицейским и сдался. Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

Ранее «Толк» сообщал, что прокуратура проверит видео со стреляющим по стаду коров туристом на Алтае. Ведомство намерено дать оценку его действиям.

ТОЛК