Горняк22: Мужчине, который поджег посетителя рынка в Барнауле, дали 17 лет колонии

Фемида. Суд Фото: Анна Меньшикова, Толк

Ранее коллегия присяжных признала горожанина виновным. Законным приговор признала судебная коллегия по уголовным делам пятого апелляционного суда общей юрисдикции

Жителя Барнаула приговорили к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство человека. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

«Приговор вступил в законную силу», – пояснили в ведомстве.

Инцидент произошел днем 14 июня на рынке «Докучаевский». 39-летний горожанин вступил в конфликт с продавцом и покупателем, после чего принес из автомобиля бензин, облил последнего и поджег.

Пострадавший получил ожоги 50% тела и умер в больнице спустя шесть дней.

Суд проходил с участием присяжных, которые в конце марта признали барнаульца виновным.

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