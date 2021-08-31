Горняк22: В Новосибирске двое мужчин и 17-летняя девушка погибли в жестком ДТП

ДТП в Новосибирске Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

По словам друга, все погибшие молодые люди вели обычную жизнь и 1 сентября собирались на учебу. Погибший хозяин авто планировал продать машину

28 августа в Дзержинском районе Новосибирска трое человек погибли в ДТП при столкновении с бетонным забором, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Стало известно, что водитель «ВАЗ 2114» ехал по улице Полякова. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в бетонный забор. Спасатели доставали пострадавших с с помощью гидравлического инструмента. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. Трое пассажиров – двое молодых людей и 17-летняя девушка – скончались на месте.

Друг пострадавших рассказал, что машина принадлежала 19-летнему погибшему, сообщает «КП».

«Он вместе со своей девушкой, которой было 17, и еще двумя друзьями поехал прокатиться. За рулем был не мой друг, а один из его знакомых», – рассказал он.

Ранее «Толк» сообщал, что под Барнаулом столкнулись микроавтобус и легковушка. Авария случилась на Чуйском тракте около села Озерки.

ТОЛК