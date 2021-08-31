Горняк22: В Алтайском крае подтвердился случай заражения малярией у ковидного пациента

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю Фото: Анна Меньшикова

В Роспотребнадзоре «Толку» сообщили, что пациент заболел во время командировки. Угрозы распространения инфекции по региону нет

Житель Алтайского края заразился малярией. Информацию «Толку» подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что это единичный случай и угрозы распространения инфекции по краю нет.

«Это тропическая малярия, в наших климатических условиях и нашими переносчиками не передается. Случай 100% завозной. Человек вернулся из командировки из Центральноафриканской республики», – уточнили в Роспотребнадзоре края.

Также известно, что пациент ранее заболел коронавирусом и находился на лечении в одном из ковидных госпиталей Барнаула.

«Он попал с заболеванием, потом его обследовали и выявили, что у него тропическая малярия. Затрудняюсь сказать, где он сейчас находится, но собирались перевести его в горбольницу №5 (РТП)», – сообщила главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории регионального Роспотребнадзора Елена Черкашина.

Как рассказали в ведомстве, случаи заражения малярией на Алтае носят единичный характер. В 2021 году это первый пациент, у кого диагностировали такую инфекцию.

«С 1961 года местных случаев [заражения] нет. В 2018 году был завозной случай из Судана», – добавила Черкашина.

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