Горняк22: Жительнице Барнаула коллекторы выплатят 55 тысяч рублей

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

На действия коллекторов в службу судебных приставов женщина пожаловалась после того, как организация атаковала её звонками и смс-сообщениями

В Барнауле коллекторская компания «М.Б.А. Финансы» выплатит штраф в 55 тысяч рублей местной жительнице за частые звонки и психологическое давление, сообщает региональная служба судебных приставов.

Стало известно, что в ведомство обратилась жительница Барнаула. Она рассказала, что она начала получать множество звонков и смс-сообщений от коллекторов по вопросу возврата долга.

Сотрудники организации обманывали гражданку: заявляли о передачи её просроченной задолженности в суд и разъясняли последствия неисполнения платежных обязательств.

Служба судебных установила, что организация нарушила права гражданки и не сформулировала свои сообщения в соответствии с законом. За данное нарушение коллекторскую компанию оштрафовали на 55 тысяч рублей.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле многодетную семью выгоняют из дома из-за долга по ипотеке. Мать, отец и их четверо детей могут оказаться на улице.

ТОЛК