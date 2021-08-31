Горняк22: Участник сплава рассказал о гибели вице-президента алтайской Федерации рафтинга

Кирилл Косогоров во время сплава по Южной Африке Фото: instagram.com/kirillkosogorov

По словам спортсмена, Косогорова затянуло под слив — поток водопада. Здесь каяк опытного водника начало «варить» — то есть крутить

Погибший во время сплава вице-президент Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края Кирилл Косогоров утром перед выходом на воду чувствовал себя плохо, но все-таки решил не пропускать этап маршрута. Об этом в соцсетях рассказал один из участников похода Андрей Яковенко.

Трагедия произошла 27 августа на реке Башкаус в Республике Алтай – 33-летний Косогоров погиб на участке высшей категории сложности.

По словам Яковенко, каякеры вышли на маршрут около 10.35. Они успешно прошли порог Камикадзе и приблизились к опасному участку под названием Троглодит.

«Кирилл ехал первым. На предложение посмотреть сказал, что и так все нормально (со слов другого участника заплыва – прим.ред.) и прыгнул справа. Я шел предпоследним. Где-то в середине «языка» увидел, что Кирилл «варится» под сливом», – написал он.

Яковенко видел, что Кирилла стало вымывать из слива.

«Он уже начал вылезать из лодки. Тело и голова все еще были под водой, но было видно, что он еще двигается», – вспоминает мужчина.

Однако буквально через пару секунд Косогоров всплыл отдельно от лодки уже лицом вниз. Напарники предполагают, что за это время под водой что-то произошло – возможно, каякер ударился головой о камень. Спортсмены попытались догнать тело товарища – сначала по воде, а потом по берегу.

«Кирилл все также лицом вниз [был] метров 100 ниже по течению. Вижу, что его прибило в улово правого берега перед порогом Свинья. Добегаю, вытаскиваю Кирилла из воды, время примерно 10:57. Пульса нет, дыхания нет, с момента отстрела (падение из каяка – прим.ред) прошло 6-7 минут», – рассказал Яковенко.

В течение часа туристы поочередно пытались откачать мужчину, однако безрезультатно. Спортсмен добавил, что им пришлось оставить мертвого товарища, чтобы добраться до конечной точки маршрута без инцидентов. По его словам, на каске Косогорова остались «довольно сильные царапины» и пропала камера Go-pro.

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