Горняк22: На Алтае будут судить мужчину за организацию незаконной миграции

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Ранее барнаульский суд вынес обвинительный приговор двум подельникам, которые также помогали иностранцам незаконно пересечь границу РФ

В Алтайском крае 45-летнего гражданина РФ будут судить за организацию незаконной миграции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемый, который проживал в Казахстане, с двумя барнаульцами искали иностранцев, которые хотели приехать в Россию во время действий ограничительных мер, и организовывали для них незаконный въезд в страну.

После этого иностранцам за деньги оформляли фиктивные приглашения от медучреждений для прохождения лечения. По этим документам они незаконно въезжали в Россию.

Фигурант дела обвиняется по статье 322 УК РФ (организация незаконной миграции, то есть организация незаконного въезда иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Ранее появилось видео массовой драки мигрантов в центре Москвы. В полицию доставили почти полсотни человек, в том числе 19 граждан Киргизии.

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