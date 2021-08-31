Горняк22: Тюменцы массово простились с убитой девятилетней девочкой

Похороны Фото: pixabay.com

В тот же день, 28 августа, девочку похоронили. По желанию родственников, на похоронах присутствовали только близкие девочки

28 августа в Тюмени в траурном зале патолого-анатомического бюро состоялась церемония прощания с убитой девятилетней школьницей, сообщает «РИА Новости».

В последний пусть девочку проводили родственники погибшей, соседи и волонтеры, которые занимались её поисками, и жители города. Всего у траурного зала собралось более 200 человек, которые несли с собой венки, цветы и игрушки.

Напомним, 30 июня восьмилетняя девочка ушла из дома и не вернулась. 19 августа стало известно, что её тело на берегу озера. Через некоторое время задержали 40-летнего мужчину, который жил по соседству. Его ДНК совпали с образцами на теле убитой. Подозреваемый признался, что изнасиловал и задушил девочку. Сейчас он находится под арестом.

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