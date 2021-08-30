Горняк22: 253 случая заражения выявили за сутки в Алтайском крае, 23 человека умерли

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

С начала пандемии количество заразившихся в регионе составило свыше 69,9 тысяч человек, из них свыше 4,6 тысяч пациентов умерли — это 6,6%

253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае за прошедшие сутки. Об этом 29 августа сообщает оперштаб региона.

За это время умерли 23 человека, в том числе 20 – непосредственно от COVID-19. Выздоровело104 пациента.

Где выявили новые случаи

Больше всего новых случаем инфекции выявили в Барнауле – 73, Бийске – 18, Рубцовске – 17, Заринске – 11, Новоалтайске – 8, Белокурихе – 7, Славгороде – 6, Алейском, Кулундинском, Локтевском, Первомайском, Рубцовском района – по 5 заболевших.

Ситуация в госпиталях

в госпиталях на лечении 3027 пациентов

количество тяжелобольных – 607

подключены к аппаратам ИВЛ – 219

резервных коек – 992

Коронавирусная статистика в Алтайском крае

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 69 928 человек, в том числе 4 898 детей. Выздоровели 53111 человек. Умерло 4 649 человек – все взрослые, в том числе по причине коронавирусной инфекции – 3 534.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае прошли повторную вакцинацию от COVID-19 почти 1,5 тысячи человек.

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