Горняк22: 260 млн рублей направят многодетным на Алтае для подготовки к школе

Дети. Школа Фото: Толк

Больше всего получат семьи первоклассников — 7,5 тысяч рублей. Остальные — на две с половиной тысячи меньше. Средства пойдут в том числе на форму и школьные принадлежности

Власти Алтайского края направят свыше 260 млн рублей на выплаты многодетным семьям для подготовки детей к учебному году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной минсоцзащиты.

«На 2021 год предусмотрено более 262 млн рублей», – цитирует агентство заявление ведомства.

Деньги предназначены для приобретения школьной и спортивной формы, товаров для занятий.

Единовременная выплата для первоклассников составит 7,5 тысяч рублей, учащихся второго – 11-го классов – 5 тысяч.

По данным министерства, сейчас на учете в крае состоят свыше 30 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 102 тысяч детей.

Ранее «Толк» сообщил о том, что многодетные семьи на Алтае смогут получать деньги вместо бесплатной земли.

ТОЛК