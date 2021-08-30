Горняк22: 260 млн рублей направят многодетным на Алтае для подготовки к школе
Дети. Школа Фото: Толк
Больше всего получат семьи первоклассников — 7,5 тысяч рублей. Остальные — на две с половиной тысячи меньше. Средства пойдут в том числе на форму и школьные принадлежности
Власти Алтайского края направят свыше 260 млн рублей на выплаты многодетным семьям для подготовки детей к учебному году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной минсоцзащиты.
«На 2021 год предусмотрено более 262 млн рублей», – цитирует агентство заявление ведомства.
Деньги предназначены для приобретения школьной и спортивной формы, товаров для занятий.
Единовременная выплата для первоклассников составит 7,5 тысяч рублей, учащихся второго – 11-го классов – 5 тысяч.
По данным министерства, сейчас на учете в крае состоят свыше 30 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 102 тысяч детей.
Ранее «Толк» сообщил о том, что многодетные семьи на Алтае смогут получать деньги вместо бесплатной земли.