Горняк22: Третий этаж детской поликлиники №14 Барнаула освободят и отремонтируют

Детская поликлиника №14 Фото: Минздрав Алтайского края

Однако сначала на реконструкцию закроют второй этаж медучреждения — капитальный ремонт здесь проведут впервые со дня открытия здания

Третий этаж детский поликлиники №14 отремонтируют после того, как работающая сейчас здесь женская консультация переедет в здание на улице Лазурной. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Административный персонал и женская консультация переедут в возводимое здание. Таким образом, весь третий этаж детства освободится», – говорится в сообщении.

После этого на освободившихся площадях планируют провести ремонт, а затем разместить здесь педиатров и узких специалистов, «которые пока в большом дефиците».

«Руководство поликлиники готово принимать медиков на работу, но существующие площади не позволяют расширять штат», – добавили в министерстве.

Городская поликлиника № 14 является самой большой в Барнауле с численностью прикрепленного населения свыше 105 тысяч человек, в том числе 30 тысяч детей.

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