Горняк22: Законопроект об учреждении Дня Сибири внесли в Госдуму

Государственная дума Фото: duma.gov.ru

По словам авторов инициативы, роль этой территории в истории, социально-экономическом и культурном развитии страны очень велика

Законопроект о праздновании в России Дня Сибири внесли на рассмотрение в Государственную Думу РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ в электронной базе данных законодательного органа.

Авторы инициативы предложили закрепить за памятной датой 8 ноября.

По словам депутата от КПРФ Олега Смолина, фактически праздник уже отмечается многими сибиряками в честь победы дружины атамана Ермака над войском хана Кучума и взятие столицы Сибирского ханства Кашлыка, «ознаменовавшие вхождение Сибири в состав России».

Однако правительство не поддержало идею, обосновав это тем, что дата должна быть непосредственно связана с важнейшими событиями в жизни государства.

Ранее «Толк» рассказывал об истории и традициях Дня дальнобойщика.

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