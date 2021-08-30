Горняк22: Появилось видео массовой драки мигрантов в центре Москвы

Полиция Фото: pixabay.com

В полицию доставили почти полсотни человек, в том числе 19 граждан Киргизии. Однако посольство республики заявляет, что они в потасовке не участвовали

В Сети появилось видео массовой драки мигрантов в центре Москвы, в результате которой полиция задержала несколько десятков человек – кадры публикует РИА «Новости».

На них видно, как группа мужчин дерется в сумерках на улице столицы.

Инцидент произошел вечером 27 августа на Бауманской улице. О пострадавших не сообщается. Известно, что в полицию доставили 49 человек.

Среди задержанных были 19 граждан Киргизии, однако в посольстве республики заявили, что они в драке не участвовали – якобы к административной ответственности за мелкое хулиганство их привлекли в рамках выяснения обстоятельств происшествия.

Это не единственный подобный случай в Москве за последнее время. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что за минувшие месяцы за нарушение порядка власти депортировали из города около двух сотен приезжих.

ТОЛК