Горняк22: Микроавтобус и легковушка столкнулись под Барнаулом, есть жертвы

ДТП. Знак Фото: pexels.com

От удара корпус легкового автомобиля оказался практически полностью разбит. Прибывшие медики оказывали помощь пострадавшей

Как минимум один человек погиб в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем под Барнаулом. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Авария случилась утром 29 августа на федеральной трассе Р-256 Чуйский тракт около села Озерки.

«Труп в машине был и пожилую женщину на обочине в чувства приводят», – рассказал паблику «Инцидент Барнаул» один из очевидцев.

Обстоятельства произошедшего пока не известны.

Ранее «Толк» сообщал о том, что один турист погиб, трое госпитализированы после ДТП на Алтае.

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