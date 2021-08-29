Горняк22: «Завораживает дух»: популярный блогер устроила фотосессию в горах Алтая

Фото: instagram.com/ler_chek/

Девушка призналась, что это одно из лучших ее путешествий в жизни, и теперь она понимает, почему Алтай называют местом силы

Известная Instagram-блогер Валерия Чекалина (ler_chek) опубликовала кадры с фотоссесии, сделанной в горах Республики Алтай.

«Алтай…Место, от которого завораживает дух! Как только этот сладкий воздух бьет в нос, тело в секунду покрывается мурашками! Алтай! Место Силы – и это больше, чем просто слова… это надо было прочувствовать…», – написала она.

Девушка отметила, что это путешествие попадет в ее список любимых.

Также она рассказала, что первый вертолет, который она с мужем заказывала для полета в горы, к ним не прилетел. Позже она узнала, что пилот был без лицензии.

«Бог нас спас», – отметила Валерия.

Чекалина вместе с другими звездами и блогерами прилетела на Алтай, чтобы отпраздновать юбилей автора популярного марафона желаний Елены Блиновской.

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