Горняк22: Почти 1,5 тысячи жителей Алтайского края прошли повторную вакцинацию от COVID-19

Вакцина. Шприц. Лекарство Фото: Arek Socha с сайта Pixabay

В Алтайском крае прививочная компания от коронавируса продолжает набирать обороты. Так, например, в Диагностическом центре теперь поставить прививку можно шесть дней в неделю

В Алтайском крае 1467 человек прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщает краевой оперштаб. Это те, кто решил привиться второй раз.

Всего на утро 28 августа в регионе прививаются 620,8 тысяч человек. При этом 125,7 тысяч поставили первый компонент вакцины, а 493,6 полностью привиты.

Всего в Алтайский край для медучреждений поступило 844,5 тыс. комплектов вакцины.

Ранее сообщалось, что в Барнауле расширили самый крупный пункт вакцинации в ТЦ.

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