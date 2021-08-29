Горняк22: Почти четверть жителей Сибири привились от коронавируса

Вакцина "Спутник V" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

В Сибири количество госпитализированных больных составляет около 15,1 тыс. человек, под медицинским наблюдением находятся свыше 151,9 тыс.

Почти 4 млн жителей Сибири(23%) полностью привились от коронавируса. Только за прошлый месяц этот показатель вырос на 8%, сообщает ТАСС.

В июле вакцинацию завершило почти 15% населения СФО – это 2,5 млн из 17 млн.

Так, первой дозой вакцины привиты 4,65 млн граждан. Обе дозы вакцины получили 3,9 млн человек.

Всего в Сибири подтверждено около 570 тыс. случаев заражения ковидом, в том числе более 2 тыс. – за последние сутки.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на 28 августа прививаются от ковида 620,8 тысяч человек.

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