Горняк22: Кравцов пообещал больше «никогда» не переводить школьников на «дистант»

Школа Фото: телеканал "Толк"

Электронные ресурсы дистанционного общения помогут учителю преподавать тот или иной предмет, более интересно рассказать о нем

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьников больше не будут переводить на дистанционное обучение, сообщает ТАСС.

«Ни у министерства просвещения, ни у министерства цифрового развития нет никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение. Никаких. И никогда не будет. И пример тому очный формат обучения в прошлом учебном году», – сказал он.

По словам главы ведомства, информационные технологии помогают лучше передать педагогу предмет, но не заменить очное образование. Также система видеоконференции позволит учителям общаться между собой.

Ранее сообщалось, что в школах Барнаула сохранят противоковидные правила – это кабинетная система, когда учащиеся занимаются в одном классе, а педагоги приходят к ним вести урок, ступенчатое расписание, разобщенные обеды, термометрия и масочный режим.

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