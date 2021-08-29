Горняк22: В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать постковидного синдрома

Вакцина Фото: pixabay.com

Прививка может облегчить состояние после болезни. Прививаться во время постковидного синдрома можно любой из зарегистрированных в России вакцин.

Переболевший ковидом пациент может избежать постковидного синдрома, если пройдет вакцинацию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова.

«Пациенты с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же, как и те, у кого его нет, — абсолютно легко. Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние может улучшиться. Вакцинация как раз защищает от постковидного синдрома», — сказал Горелов.

По его словам, ставить прививку рекомендуется через шесть месяцев после болезни. Однако если человек сделает это раньше, ничего страшного не произойдет.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали пятую вакцину от коронавируса.

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