Горняк22: В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать постковидного синдрома
Вакцина Фото: pixabay.com
Прививка может облегчить состояние после болезни. Прививаться во время постковидного синдрома можно любой из зарегистрированных в России вакцин.
Переболевший ковидом пациент может избежать постковидного синдрома, если пройдет вакцинацию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова.
«Пациенты с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же, как и те, у кого его нет, — абсолютно легко. Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние может улучшиться. Вакцинация как раз защищает от постковидного синдрома», — сказал Горелов.
По его словам, ставить прививку рекомендуется через шесть месяцев после болезни. Однако если человек сделает это раньше, ничего страшного не произойдет.
Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали пятую вакцину от коронавируса.