Горняк22: Алтайский легкоатлет взял бронзу Паралимпийских игр

Фото: Алтайский спорт

Наши земляки Александр Костин и его лидер Юрий Клопцов, подопечные заслуженного тренера России Сергея Мануйлова, финишировали третьими. Александр Костин установил при этом личный рекорд

Алтайский легкоатлет Александр Костин завоевал бронзовую медаль на Паралимпиаде в беге спортсменов с нарушением зрения на 5000 метров в классе Т-12/Т13, сообщает «Алтайский спорт».

При этом в гонке Костин установил свой личный рекорд – 14 минут 37,42 секунды.

Первое место занял спортсмен из Испании Ясин Ухдади – 14.34, 13, на втором месте оказался австралиец Джарид Клиффорд – 14,34.52.

Ранее сообщалось, что бийский пловец Роман Жданов завоевал две медали на Паралимпиаде в Токио.

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