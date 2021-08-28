Горняк22: «Саша, ты не лгун»: алтайские депутаты рассыпались в благодарностях и покаялись

Депутаты АКЗС Сергей Бенслер и Вадим Смагин Фото: Виталий Барабаш

Прусакова сказала спасибо политическим оппонентам, Боровикова подловила Серова на обещании, а Лазарев рассказал, что все депутаты сделали прививки

«Я считаю, что слово нужно держать. Полтора года назад я обещала извиниться перед Сашей Молотовым. Я его назвала лгуном однажды. Саша, ты не лгун!» – так 27 августа лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова начала 15-минутку, которая традиционно бывает в конце каждой очередной сессии. В этот день депутаты текущего созыва завершали работу, и поэтому говорили друг другу исключительно слова благодарности.

27 августа, 10:07

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Прусакова поблагодарила лидеров всех фракций, а также комитетов по бюджету и местному самоуправлению, в которых работала, отдельно спикера Александра Романенко за то, что они с терпением относились к ней как к молодому политику.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов обратил внимание на то, что с приходом губернатора Виктора Томенко в лучшую сторону изменилось взаимодействие правительства и заксобрания.

Коллегу поддержал Молотов, который порадовался, что теперь оппозиционные фракции не только слушают, но и слышат.

Глава комитета по здравоохранению, самый возрастной депутат Александр Лазарев добавил, что считает этот созыв самым плодотворным, и напомнил, что все депутаты придерживаются здорового образа жизни и все привились, подав пример другим.

Евгения Боровикова также всех поблагодарила и попросила прощения у тех, кого лично обидела, признав, что у нее такое бывает и она может перейти на личности. Она добавила, что надеется пройти в следующий состав и ей это обещал вице-спикер Сергей Серов, чем вызвала необычайное оживление и просьбы рассказать подробности со стороны Романенко. Она пообещала рассказать наедине, так как публично «такое говорить нельзя».

Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Приб напомнил, что созыв пережил многое – и политические изменения в регионе, и экономические – в мире. «Мы все разные, но Алтайский край один, и все отстаивали интересы жителей», – сказал он.

Игорь Панарин предложил аплодисментами поблагодарить аппарат АКЗС, который всегда создавал максимально комфортные условия для работы депутатов.

Александр Романенко в ответном слове также всех поблагодарил и пожелал тем, кто участвует в выборах, победы.

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