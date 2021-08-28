Горняк22: 166 больных COVID-19 скончались в Алтайском крае за неделю

Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Коронавирус продолжает забирать жизни жителей Алтайского края. В среднем каждый день в регионе умирает по 23–25 человек

166 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за минувшую неделю, с 21 по 27 августа. Ковид стал причиной смерти 130 человек, еще 36 больных умерли от последствий заболевания. Об этом сообщает краевой оперштаб.

На этой неделе отмечено небольшое снижение числа умерших. Для сравнения на прошлой неделе их число составляло 174. Это был антирекорд за все время пандемии в Алтайском крае.

Самое большое число умерших за неделю выявлено 22, 24 и 26-го числа – по 25 человек. Минимум больных скончались 27 августа – 21.

Всего на 27 августа в регионе умерли 4 458 человек, в том числе 3 374 – от ковида и 1 084 – от последствий инфекции. Все погибшие – взрослые, летальных исходов среди детского населения нет.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае выявлено 256 новых случаев заражения коронавирусом.

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