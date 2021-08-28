Горняк22: «Светлый человек». Умерла алтайская журналистка Олеся Пастухова

Олеся Пастухова Фото: Амител

Коллеги Олеси говорят, что, несмотря на тяжелое заболевание, она всегда оставалась позитивной, улыбчивой, отзывчивой и сильной

Ушла из жизни корреспондент amic.ru Олеся Пастухова, сообщает ИА «Амител». Долгое время она боролась с тяжелым онкологическим заболеванием.

Прощание с Олесей состоится в субботу, 28 августа, по адресу: ул. Титова, 9, с 9.45 до 11.45.

«Удивительно сильный и светлый человек, прекрасный друг, талантливый журналист. Всегда на позитиве, всегда с улыбкой, умела поддержать и насмешить всех вокруг. Даже после «химии», после операции, борясь с тошнотой и слабостью, шутила, отвечая на наши вопросы, и поднимала настроение нам, пытавшимся развлечь ее», – пишут о девушке коллеги.

Редакция портала «Толк» выражает соболезнования родным, близким и коллегам в связи с утратой.

Ранее сообщалось, что умер режиссер и оператор ГТРК «Алтай» Юрий Мартынов. Его не стало после операции, осложненной коронавирусом.

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