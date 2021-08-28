Горняк22: Рост реальных зарплат в Алтайском крае составил чуть более 2%

Российские деньги. Рубли и копейки. Кошелёк Фото: pixabay.com

Власти отмечают, что в регионе, несмотря на пандемию, продолжается рост заработной платы работников разных сфер деятельности

Средняя зарплата в первые полгода 2021 года выросла на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 31 328 рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. При этом реальные доходы жителей региона выросла всего на 2,2%.

Так, больше всего зарплаты увеличились в производстве резиновых и пластмассовых изделий (35,7%), в обработке древесины и изготовлении деревянных изделий (22%), в сфере недвижимости (21,5%), а также в работе железнодорожного транспорта(18,5%).

В отдельных сферах диапазон зарплат составляет от 30 до 74,3 тысяч рублей. Доля тех, кто получает больше среднего показателя по краю составляет 40,8% – это 228,2 тыс. человек.

В некоторых отраслях также отмечен рост зарплат. В частности, речь идет об аграрном секторе, где заработок составляет 25,8 тысячи рублей, что на 110% больше, чем за соответствующий период 2020 года. Кроме того, доходы выросли в сферах строительства – 24,7 тысячи рублей (109,9%), торговле и ремонте автомобилей – 23,7 тысячи рублей (106,8%).

Что касается сфер здравоохранения и социальных услуг, то там средняя зарплата составила 32 919 рублей (105,3%), в образовании – 29 555 рублей (113,7%), в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 26 908 рублей (114,6%).

Ранее сообщалось, что более 250 млн довыделили на повышение зарплат бюджетникам в Алтайском крае.

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