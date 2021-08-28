Горняк22: Барнаульскому хоккеисту Андрею Свечникову обещают 62 млн долларов за 8 лет в НХЛ

Андрей Свечников Фото: nhl.com

В 2020 году в шоу «Хоккейная ночь в Канаде» его эффектную шайбу в воротах признали лучшей в текущем сезоне. Однако прошлый сезон для него был сложным

Уроженец Барнаула хоккеист Андрей Свечников подписал контракт с клубом Carolina Hurricanes, согласно которому он получит 62 млн долларов за восемь лет, сообщает «Спорт-экспресс».

«Я бы хотел остаться в «Каролине» навсегда. Люблю эту команду и болельщиков. Минувший сезон был не лучшим для меня, но всем игрокам приходилось сложно. Расписание матчей было плотным, и формат чемпионата изменился. Было тяжело в этом плане», – подчеркнул Свечников.

В сезоне–2019/20 Свечников набрал 61 (24+37) очко и добавил к ним 7 (4+3) баллов в матчах плей-офф. Однако в этом году все прошло не так гладко: в минувшей регулярке он забросил всего 15 шайб и набрал 42 очка в 55 играх, а в феврале в течение восьми матчей он не смог забить ни одного гола.

Кроме того, в матчах на вылет у хоккеиста нередко сдавали нервы. В плей-офф он заработал 14 минут штрафа – больше всех в команде.

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл отметил, что Свечников является важным звеном в команде.

«Андрей – один из краеугольных камней нашей организации, и мы очень рады заключить с ним долгосрочное соглашение. Он одна из восходящих звезд хоккея и будет играть ключевую роль в наших попытках завоевать Кубок Стэнли в ближайшие годы», – сказал он.

Ранее сообщалось, что уроженец Барнаула Андрей Свечников забросил три шайбы в плей-офф НХЛ.

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