Горняк22: На выезде из Барнаула установят инновационные светофоры

Фото: Управление федеральных дорог "Алтай"

Работы выполнят на средства Федерального дорожного фонда в рамках программы повышения безопасности дорожного движения

В сентябре на выезде из Барнаула установят два светофора нового образца для пешеходов, сообщает пресс-служба правительства края.

В частности, они появятся на 14 и 17 километрах трассы А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в районе остановок «Октябрьский садовод» и в Сибирской Долине.

Ввести новые светофоры в эксплуатацию планируют к лету 2022 года.

Новые светофоры оборудованы интеллектуальной бесконтактной кнопкой вызова пешеходной фазы. После ее срабатывания строка покажет, сколько времени осталось ждать до перехода. Опоры над проезжей частью оснастят системой дублирования сигнала светофора.

Ранее сообщалось, что в Барнауле появился первый диагональный пешеходный переход.

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