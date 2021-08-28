Горняк22: Адвокат назвал причины, по которым у россиян могут забрать квартиру

Жилье Фото: pixabay.com

Эксперт отметил, что если квартира взята в ипотеку и заемщик не может ее выплачивать, для погашения долга перед банком жильё выставляют на торги

Важно разделять, одна у человека жилплощадь или несколько. По закону, у человека нельзя забирать квартиру, в которой он проживает, заявил адвокат Сергей Бобровский, сообщает «Слово и Дело».

«Вдела о банкротстве, если имущество имеет очевидно большую стоимость, чем необходимо для проживания, суд продаёт квартиру, а бывшему владельцу выделяют жильё, которое отвечает минимальным требованиям для жизни», – рассказал он.

Эксперт отметил, что если у человека несколько квартир, не изымается только та, в которой он прописан. Перед банкротством люди обычно прописываются в самой удобной квартире, а остальные продают или переписывают на близких.

«Изъять квартиру у гражданина могут и из-за обычной задолженности. Потерпевшая сторона обращается в суд по причине невозврата долга. Если у должника не хватает средств для погашения долга, на торгах реализуется его имущество», – отметил адвокат.

Ранее в Алтайском крае Росреестр спрогнозировал снижение спроса на льготную ипотеку. В июле местные банки оформили только 240 кредитов на 502 млн рублей.

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